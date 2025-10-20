Violencia vuelve a sacudir el área metropolitana de Cúcuta en medio de ofensiva policial

Cúcuta.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, aseguró que, pese a los recientes homicidios ocurridos durante el fin de semana, la institución mantiene una ofensiva permanente contra las estructuras criminales que operan en la ciudad y sus alrededores.

Según el oficial, en la última semana se logró la captura de 51 personas -48 en flagrancia y tres por orden judicial- además de la recuperación de 10 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas.

También se desarticularon pequeñas estructuras dedicadas al raponazo y al hurto en motocicleta, principalmente en Villa del Rosario.

Sin embargo, la tranquilidad que se venía sintiendo en los últimos fines de semana se vio interrumpida con cuatro homicidios registrados entre sábado y domingo.

Dos de ellos ocurrieron en zona rural del municipio de El Zulia, uno en el barrio Morichal de Villa del Rosario y otro en el Centro Comercial Bolívar, en pleno corazón de Cúcuta.

El coronel Ojeda reconoció que el repunte de los ataques sicariales preocupa a las autoridades, especialmente por el regreso de casos en los que las víctimas son mujeres. Recordó que una de ellas fue asesinada frente al cementerio por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, y otra fue atacada cuando intentó resistirse al robo de su vehículo, mientras iba acompañada de su hijo.

“Estamos verificando si hubo alguna falla en el servicio policial, pero este fin de semana habíamos reforzado el pie de fuerza. Suspendimos vacaciones y las franquicias de los uniformados para priorizar la presencia en las calles”, explicó.

El comandante señaló que, en el caso del homicidio en el Centro Comercial Bolívar, un capitán se encontraba de servicio en la zona, pero los sicarios alcanzaron a huir antes de que la patrulla reaccionara.

El material fílmico de las cámaras de seguridad ya fue recopilado y será clave en la investigación.

Finalmente, el coronel se refirió al comunicado que circuló la semana pasada sobre una supuesta tregua entre tres bandas criminales que operan en Cúcuta.

Aseguró que cualquier manifestación de paz será bienvenida, aunque recordó que este tipo de procesos son competencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Pese a los recientes operativos, el ambiente de zozobra persiste en el área metropolitana, donde la violencia armada parece resistirse a desaparecer.