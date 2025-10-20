Una pareja fue asesinada en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Dos jóvenes fueron asesinados anoche en un ataque sicarial registrado en la vía nacional que comunica a El Zulia con el corregimiento de Cornejo, del municipio de San Cayetano.

El hecho ocurrió hacia las 8:35 de la noche, cuando residentes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas tendidas en la vía, en inmediaciones del sitio conocido como Las Piedras.

Al llegar al lugar, uniformados de la Policía confirmaron que se trataba de un hombre y una adolescente que habían sido atacados con arma de fuego.

Las víctimas fueron una menor de edad, de 17 años, nacionalidad venezolana, residente en la vereda El Cañaguate, y Duvian Julián Omaña Camacho, de 18 años, habitante del barrio Altos del Zulia.

Según el informe preliminar, la joven presentaba tres heridas por arma de fuego en la cabeza, el hombro y la pierna, mientras que el joven tenía impactos en la cabeza, una mano y una pierna.

De acuerdo con lo manifestado por personas cercanas a las víctimas, ambos se dedicaban al transporte informal en motocarro.

Sin embargo, las primeras hipótesis de las autoridades señalan que la menor sería reconocida consumidora de estupefacientes y presuntamente estaría vinculada a la venta de drogas para una estructura criminal relacionada con alias ‘Piloto’, quien actualmente se encuentra capturado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de este doble homicidio y establecer si el ataque estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico en esta zona del municipio de El Zulia.