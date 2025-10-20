Trump impone aranceles del 40% y golpea exportaciones boyacenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de nuevos aranceles a Colombia que alcanzan el 40% sobre varios productos de exportación. La medida se suma a la suspensión de apoyo financiero al país y a las acusaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El senador boyacense Ciro Ramírez calificó la decisión como «...una catástrofe económica para el país...» y aseguró que Boyacá será uno de los departamentos más afectados. «...Esto pone en riesgo miles de empleos asociados al carbón, las flores y los productos agrícolas. El impacto será inmediato sobre familias que dependen del comercio exterior...», señaló el congresista en diálogo con Caracol Radio Tunja.

Ramírez anunció que presentó un derecho de petición al Ministerio de Comercio y a la Cámara Colombo-Americana para conocer el alcance del impacto económico. «...Queremos cifras claras sobre cuánto se exporta a Estados Unidos desde Colombia y qué sectores serán los más golpeados. Es necesario que el Gobierno Nacional asuma una posición firme para proteger al sector productivo...», afirmó.

El legislador agregó que el Congreso debatirá las consecuencias comerciales de esta decisión y pidió revisar los tratados vigentes. «...No se trata solo de política internacional, sino de economía regional. Si no se corrige el rumbo, los productores boyacenses pagarán los costos de un conflicto diplomático que no generaron...», concluyó.