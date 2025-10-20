¿Qué podría pasar mañana con Álvaro Uribe? Los escenarios ad portas de la decisión del Tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el martes 21 de octubre a las 8:00 a.m. la lectura de la sentencia de segunda instancia frente a la condena que fue impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en la actuación penal y fraude procesal.

La segunda instancia es el resultado del estudio de los recursos de apelación interpuestos por la defensa -liderada por Jaime Granados- y la Procuraduría - el delegado Bladimir Cuadro- que consideraron injusta la sentencia emitida el pasado 1 de agosto por la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Liliana Heredia que condenó al líder del Centro Democrático a 12 años de prisión domiciliaria.

Luego de verificar la decisión de primera instancia y resolver las apelaciones, en manos del Tribunal está anunciar el futuro judicial del exmandatario: podría confirmarse la sentencia de primera instancia y con ello ratificar la condena. O, por el contrario, revocar la decisión de primera instancia y anunciar absolución. Un tercer escenario sería un fallo parcial, que se absuelva por un delito y se ratifique condena por otro, con las modificaciones que conlleva el quantum de la pena.

Los escenarios judiciales para el expresidente

“El sentido del fallo del Tribunal puede ser revocando la sentencia de primera instancia, puede ser confirmando la sentencia de primera instancia, es decir, confirmando la condena, o modificándola parcialmente.En cualquiera de los casos es prácticamente seguro que las partes que hayan perdido el proceso o que sienten que no se hizo justicia, presenten el recurso de casación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, momento en el cual será la Corte quien decida, en última instancia, cuál es la posible responsabilidad penal, si existe o no, del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, explicó a esta emisora el penalista Camilo Burbano.

El penalista Juan Felipe Criollo agregó: “También se va a revisar el lugar en donde se va a purgar una pena en caso de que el sentido sea condenatorio, bien sea intramural en un centro carcelario o domiciliario como ya lo había hecho la juez de primera instancia. Y por último se va a revisar el quantum de la pena, es decir, el número de años que pagaría el expresidente en caso de que salga condenado. Pues en caso de que salga absuelto no habrá ningún día de pena, pero si sale condenado tendrán que mirar ese quantum, si es exactamente el mismo de primera instancia y se confirma o si por el contrario se hace alguna modificación generando una rebaja en esa pena de 12 años inicialmente impuesta".

El caso

En este proceso judicial que inició hace 8 años en la Corte Suprema y que luego pasó a la Fiscalía, el exmandatario es señalado de ser, a través del abogado Diego Cadena, el “determinador de una serie de peregrinajes en las cárceles del país buscando testigos falsos contra Iván Cepeda”, y que cambiaran las versiones entregadas a la justicia que lo vinculaban con grupos paramilitares.