MOE rechaza hechos de violencia y pide garantías para próximos procesos electorales

Tras los recientes hechos de violencia registrados en el marco de las elecciones de los consejeros municipales de juventud, la Misión de Observación Electoral (MOE) se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo para exigir a los grupos armados respeto por los procesos democráticos que se desarrollan en el país.

Jairo Oviedo, coordinador regional de la MOE, señaló que en las últimas semanas se han conocido dos incidentes que evidencian el riesgo que enfrentan los actores políticos en Norte de Santander.

El primero corresponde a la denuncia de un dirigente político del Catatumbo, quien aseguró haber sido víctima de un intento de secuestro en la vía entre Aguachica y Ocaña.

El segundo caso fue reportado por la campaña de un precandidato presidencial, cuyo vehículo con logos de campaña fue incinerado en la vía que comunica a Chinácota con Toledo.

“Hechos de violencia e intolerancia política, que por supuesto desde la MOE rechazamos. Cualquier situación relacionada con agresiones o amenazas contra activistas y candidatos va en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos y los partidos a participar libremente en procesos electorales”, expresó Oviedo.

El coordinador regional recordó que actualmente varios movimientos y grupos significativos de ciudadanos adelantan actividades de recolección de firmas con miras a las elecciones de 2026, por lo que reiteró la necesidad de que las autoridades brinden acompañamiento y protección a todos los actores que participan en estos procesos.

Asimismo, señaló que la Defensoría Nacional del Pueblo emitió recientemente una alerta en la que advierte sobre los riesgos electorales presentes en distintas regiones del país, entre ellas Norte de Santander, donde persisten amenazas por parte de grupos armados ilegales y contextos de violencia política que podrían afectar las garantías democráticas.

“La MOE seguirá observando y promoviendo las condiciones necesarias para que todos los actores políticos puedan ejercer sus derechos en un ambiente seguro, participativo y libre de presiones”, concluyó Oviedo.