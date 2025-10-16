MinTrabajo alista decreto sobre negociación colectiva para todo el sector productivo del país

Cartagena

En el marco del segundo Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Cartagena, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que el Gobierno Nacional alista un decreto sobre la negociación colectiva para todo el sector productivo del país.

Este acto administrativo establecerá nuevos lineamientos para la negociación colectiva por niveles entre los sindicatos y el sector privado, al igual que los trabajadores oficiales.

“Nosotros estamos a punto de expedir la versión final del decreto de negociación colectiva para todo el sector productivo del país, que por supuesto establece lineamientos particulares para el sector de hidrocarburos”, manifestó en su intervención.

El ministro que se viene trabajando en este tema con las empresas del carbón, teniendo en cuenta que se emitió una resolución que obliga a una negociación colectiva y multinivel en una sola mesa para todas las compañías del sector con las organizaciones sindicales.

No obstante, Sanguino lamentó las dificultades para mantener esta mesa, que tiene como primer punto la transición energética justa. “Es una mesa que ha sido difícil mantenerla. No por renuencia de los trabajadores, sino por renuencia de las empresas mineras”, expresó.

Asimismo, señaló que empresas mineras han advertido que no asistirán a una sesión programada en Valledupar esta semana, a pesar del acompañamiento de las embajadas de Países Bajos y Estados Unidos.

El ministro Sanguino también resaltó los esfuerzos en materia de legislación laboral, señalando la expedición de actos administrativos, junto con el Ministerio de Minas, que buscan establecer criterios y procedimientos en la perspectiva de la transición laboral a través de la negociación colectiva o negociación multinivel en el sector de hidrocarburos.