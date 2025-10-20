Lluvias en el Huila dejan las primeras emergencias y familias damnificadas

Neiva

La segunda temporada de lluvias del año comenzó con fuerza en el departamento del Huila, dejando a su paso afectaciones en once municipios, entre ellos Campoalegre, Pitalito, Teruel y Oporapa. Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días han ocasionado daños en viviendas urbanas y rurales, además de la caída de árboles y deslizamientos en diferentes zonas.

De acuerdo con el reporte entregado por Orlando Garzón, profesional de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, comento que “ya se contabilizan quince eventos asociados a la ola invernal. Tenemos reportes de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y fuertes vientos que han generado emergencias en varios municipios del departamento, indicó el funcionario. Hasta el momento, cerca de 150 personas se han visto afectadas”.

El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres activó el plan de contingencia con el fin de atender oportunamente a las comunidades impactadas. En total, se han identificado ocho viviendas urbanas y veintinueve rurales con daños estructurales. Las autoridades mantienen monitoreo constante en Santa María, Gigante, Suaza, Tarqui, Neiva, Pital y Tello, donde se concentran las principales emergencias.

La Oficina para la Gestión del Riesgo recomendó a los 37 municipios del Huila mantenerse en estado de alerta, pues el IDEAM advirtió que las lluvias podrían incrementarse hasta en un 70% respecto a los promedios históricos. Los comités locales ya tienen ubicados los puntos críticos para evitar tragedias mayores y minimizar los impactos sobre las comunidades más vulnerables.