Iglesia católica rechaza el aumento de secuestros en el Catatumbo y pide respeto por la vida

Norte de Santander.

La Iglesia católica se sumó al rechazo por el incremento de los casos de secuestro que se registran en la región del Catatumbo y pidió a los grupos armados respetar la vida y la libertad de la población civil.

Según las autoridades, en lo corrido de este año se han reportado más de 80 secuestros, siendo Ocaña y Tibú los municipios más afectados.

Monseñor Orlando Olave, obispo de la diócesis de Ocaña, expresó su profunda preocupación por esta situación que, según dijo, continúa afectando gravemente a las comunidades del nororiente del país.

“Lamentablemente este sigue siendo un drama muy complejo. Nosotros siempre le hemos solicitado a los actores armados que dejen este mecanismo, porque el dolor de las personas, de las familias y de los afectados es muy alto. Es inenarrable esa sensación de perder la posibilidad de estar con sus seres queridos y verse privados de la libertad”, señaló el prelado.

Monseñor Olave, quien ha acompañado diversas misiones humanitarias para la liberación de secuestrados en la región, insistió en que esta práctica solo profundiza la desesperanza en los territorios y pidió a los grupos armados cesar de manera definitiva esta acción.

“Imploramos a los actores armados en los territorios para que cesen esta acción, porque eso ahonda mucho más esa realidad de desesperanza que se presenta en nuestras comunidades. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, ayudamos en estas acciones humanitarias, pero desearíamos no tener que hacerlo más, porque duele profundamente ver sufrir a la gente”, añadió.

La Iglesia reiteró su compromiso de seguir acompañando a las víctimas y promoviendo el diálogo y la reconciliación, al tiempo que insistió en que el respeto por la vida debe ser el principio fundamental en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta el Catatumbo.