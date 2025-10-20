Hace falta mayor educación en democracia: abogado constitucionalista

Cúcuta

Los analistas del ejercicio democrático que se acaba de desarrollar en el marco de las elecciones de consejos juveniles dejó al descubierto que aún falta educación en democracia.

El abogado constitucionalista Jaime Marthey dijo a Caracol Radio que “esto fue un bajonazo notorio, lo que estamos viendo es que a los jóvenes no les interesa el país.Pero es hora de preguntarse, por que nos les interesa? se preguntó.

Indicó el jurista que los jóvenes han tomado distancia en esta oportunidad y que a su juicio se presentaron fallas en la organización electoral por falta de promoción y pedagogía del evento.

“No podemos desconocer que han habido virajes en las políticas públicas del actual gobierno y donde ellos tenían una amplia participación y ahora todos esos beneficios les fueron suspendidos” dijo el abogado.

En la ciudad más de 22 mil jóvenes se acercaron a las urnas y en el departamento de Norte de Santander lo realizaron 65 mil.