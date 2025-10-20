Tunja

Gobernador de Boyacá anuncia cambios en su gabinete departamental

Tres nuevos funcionarios asumen cargos clave en la Gobernación, con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa y mantener los avances en transparencia y contratación.

CAMBIOS GABINETE GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

El gobernador de Boyacá anunció este lunes varios cambios en su gabinete departamental, con el propósito de fortalecer la gestión administrativa y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía. Entre los nuevos nombramientos se destaca a William Yesid Archila Cárdenas como jefe de Gabinete, a Jorge Mario Ibáñez Arango como secretario de Contratación y a Germán Alexander Aranguren Amaya como director Administrativo de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento.

De acuerdo con la administración departamental, estos ajustes buscan consolidar el trabajo en equipo dentro del gobierno y avanzar en las metas institucionales trazadas para el periodo. El anuncio se dio en el marco del cumplimiento del 100% en el indicador de implementación de políticas públicas de transparencia y contratación efectiva, según cifras oficiales divulgadas por la Gobernación.

