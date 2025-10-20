Expectativa en el Concejo de Cúcuta por futuro de Aguas Kpital

Cúcuta

Hay expectativa en el Concejo de Cúcuta por el futuro de Aguas Kpital. Se espera que para el próximo año 2026, la Corporación defina si continúa o no la prestación de servicios por parte de esta empresa.

Carlos Dueñas, concejal por el Centro Democrático en Cúcuta indicó que hay gran expectativa en la Corporación, desde ya, por el futuro que se tomará el próximo año de la empresa de acueducto y alcantarillado de esta capital, resaltando que se debe continuar garantizando el buen servicio para toda la comunidad cucuteña.

“Es una preocupación latente, este es un ejercicio que la ciudadanía está esperando, hay mucha inconformidad con la empresa que hoy presta el servicio, como lo es Aguas Kpital, a pesar de que es un servicio donde la calidad del agua y la cantidad se está generando” dijo el cabildante.

Agregó que “hay mucha oposición con respecto a la legalidad del contrato, que es el que le faculta a Aguas Kpital de prestar el servicio. Hay que revisar esto a profundidad, lo que vaya a hacer la administración municipal. Hoy tienen una facilidad que cuentan con la presidencia el año entrante para lo que viene y lo que se va a aprobar, pero tendremos que dar el debate, tendremos que dar la oposición, tendremos que ponernos firmes ante la administración municipal para que no se perjudiquen los intereses de todos los cucuteños”.

Resaltó el compromiso de los concejales para tomar la mejor decisión.