Asonal judicial está alertando de un posible paro de la rama judicial

Cúcuta

Daniel Rincón, representante nacional de quejas y reclamos de Asonal Judicial S.I., indicó en entrevista con Caracol Radio, que los afiliados a este sindicato analizan la posibilidad de irse a un paro nacional indefinido, por varios puntos que estarían llamando la atención y al parecer aún no han sido escuchados.

“Primeramente, el objeto de la de la Asamblea Informativa es por disposición y orden de nuestro presidente nacional, la Junta Nacional, que ha convocado a nivel nacional a todas las subdirectivas del país a ejecutar esta Asamblea Informativa, con vísperas a establecer si existe la necesidad o no de un paro nacional en materia judicial”, indicó Rincón.

Resaltó que entre los problemas tienen estos trabajadores son “la sobrecarga laboral, el no pago del retroactivo a la bonificación judicial, el acoso laboral, la persecución laboral, el hostigamiento laboral que demanda, entre otras, por la necesidad de despachos judiciales. En Norte de Santander nosotros tenemos 12 juzgados civiles municipales, por citar un ejemplo, y en Bucaramanga aproximadamente gozan de 440 juzgados civiles municipales, seis de ellos de ejecución de sentencia”.

Fue más allá e indicó que “esto no solo debilita el buen funcionamiento de la administración de justicia, el acceso, la respuesta pronta, oportuna, eficiente y eficaz hacia los abogados litigantes (...). Nosotros, con dichas dificultades, vemos lamentablemente una afectación en la sobrecarga laboral. Esa sobrecarga laboral, reitero, afecta a empleados y funcionarios psicológica, psiquiátricamente”.

Agregó que en las próximas semanas se definirá el posible paro nacional.