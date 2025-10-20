“Es imposible custodiar cada metro del tubo”: Ejército tras decisión de Ecopetrol en el Catatumbo

Colombia

Como respuesta al anuncio de Ecopetrol sobre la suspensión parcial de su producción en el Catatumbo debido a la situación de inseguridad, fuentes de las Fuerzas Militares afirman para Caracol Radio que reafirman su compromiso con la protección de los activos estratégicos y la seguridad de las comunidades en el Catatumbo y Norte de Santander.

De acuerdo con las fuentes que hacen parte de las tropas que custodian el Catatumbo, en el marco de la intervención especial por la crisis humanitaria, el Gobierno mantiene desplegados más de 10.000 uniformados, incluidos comandos de fuerzas especiales y unidades de brigada contra el narcotráfico, que operan de forma permanente para neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales.

Estas estructuras, según inteligencia militar, estarían usando crudo hurtado de las redes petroleras para el procesamiento de pasta base de coca, lo que incrementa enormemente la contaminación ambiental.

Las Fuerzas Militares reconocen que, debido a la extensión del sistema de transporte de hidrocarburos, no es posible cubrir la totalidad de los oleoductos y ductos de las petroleras que atraviesan el territorio, pues son más de 300 kilómetros de tubo, lo que dificulta que sea custodiado cada metro.

Sin embargo, aseguran que se mantiene una coordinación constante con Ecopetrol y otras empresas del sector, para reaccionar de manera oportuna ante cualquier amenaza y fortalecer las medidas de seguridad en zonas críticas.

“Estamos para ayudar a mejorar la seguridad de todos los colombianos. Nuestra prioridad es proteger la vida, la infraestructura energética y el desarrollo económico del país”, indicaron fuentes de las Fuerzas Militares.

¿Por qué Ecopetrol se habría retirado del Catatumbo?

Según Ecopetrol, desde agosto del 2024 y hasta enero del 2025, vivieron una escalada de violencia que se materializó con atentados a los oleoductos y el robo de más de 2 mil barriles de crudo por día.

"Este evento ocasionó que las estructuras criminales que afectaban este activo estratégico con el hurto de cerca de 2.000 barriles de crudo diarios, migraran su actividad criminal hacia nuestras líneas de flujo con el fin de tratar de obtener esta demanda de hidrocarburo necesario para el procesamiento de la hoja de coca", indicó la compañía.