El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza toda la actividad del balompié mundial.

Selección Colombia en el Mundial Sub-20. (Photo by Camila López González/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Juan Cedeño

¿Cuál es el equipo más favorecido por los árbitros?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el tercer puesto de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y el subcampeonato del Deportivo Cali femenino en la Copa Libertadores. César dijo: “Eso de que tenemos que ganar siempre y no valoramos lo que conseguimos es muy triste. No desechemos las pequeñas victorias, porque de esas pequeñas victorias se obtienen las grandes”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo que me molesta a mí es que usted tiene su forma de pensar, pero descalifica a los que no estamos de acuerdo con eso. A mí no me parece malo pensar que nosotros pensemos que hay que dar un salto de calidad”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

