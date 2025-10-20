El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza toda la actividad del balompié mundial.
¿Cuál es el equipo más favorecido por los árbitros?
44:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Selección Colombia en el Mundial Sub-20. (Photo by Camila López González/Eurasia Sport Images/Getty Images)
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el tercer puesto de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y el subcampeonato del Deportivo Cali femenino en la Copa Libertadores. César dijo: “Eso de que tenemos que ganar siempre y no valoramos lo que conseguimos es muy triste. No desechemos las pequeñas victorias, porque de esas pequeñas victorias se obtienen las grandes”. Sobre el tema Steven agregó: “Lo que me molesta a mí es que usted tiene su forma de pensar, pero descalifica a los que no estamos de acuerdo con eso. A mí no me parece malo pensar que nosotros pensemos que hay que dar un salto de calidad”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.