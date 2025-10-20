Dejen de bombardear a pescadores inocentes: padre del samario muerto en operación militar de EE.UU

Padre de Alejandro Carranza, el pescador samario que murió durante una operación militar estadounidense en aguas del Caribe

Santa Marta

El padre de Alejandro Carranza, el pescador samario que murió durante una operación militar estadounidense en aguas del Caribe, lanzó un fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le pido que deje de bombardear a pescadores inocentes”, expresó con indignación y dolor, tras conocer que su hijo habría sido víctima de un ataque atribuido a fuerzas norteamericanas.

El hombre, que también se llama Alejandro Carranza, pidió además al Gobierno colombiano apoyo para recuperar el cuerpo de su hijo, asegurando que este se dedicaba exclusivamente a la pesca y no tenía relación con ninguna actividad ilícita.

Recordó que en su momento pagó ante la justicia colombiana por la desaparición de más de 200 armas del armerillo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, hecho ocurrido en el 2016. Ante este hecho, sus padres aclararon que su hijo ya estaba libre.

El caso ha despertado preocupación en el Magdalena, donde comunidades costeras reclaman claridad sobre las circunstancias del operativo y exigen justicia por la muerte del pescador.

Ataque estadounidense:

Alejandro Carranza presuntamente murió en uno de los ataques estadounidenses de mediados del mes de septiembre, cuando estaba en medio de su faena de pesca en el Caribe colombiano, según el testimonio de una familiar compartido por el mandatario.

La familiar asegura que reconoció la embarcación de Carranza en los videos del 15 de septiembre difundidos por medios internacionales sobre el ataque militar en altamar.

Es de recordar que el mandatario de los colombianos en su momento denunció que funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales“. También agregó:” El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar (…) La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Recientemente otra lancha también fue atacada, en ella sobrevivió un colombiano y un ecuatoriano, quienes ya fueron repatriados. Según el presidente Donald Trump la operación militar extrajudicial del jueves 16 de octubre contra un submarino de poca profundidad supuestamente transportaba fentanilo y otras drogas en aguas internacionales.