Armando Benedetti confirma la identidad del colombiano repatriado tras bombardeo a ‘narcosubmarino’

A través de un video publicado en su cuenta de X, el ministro del interior, Armando Benedetti, confirmó la identidad del colombiano repatriado tras el bombardeo a un submarino en aguas del Caribe por parte de Estados Unidos. Además asegura que el hombre llegó en malas condiciones de salud.

El es el colombiano identificado por las autoridades

Se trata de Jeison Obando Pérez, de 34 años, quién llegó sedado y con respiración asistida, por haber sufrido traumatismo craneoencefálico y algunas heridas.

“Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador y fue atendido por las autoridades, pero sobre todo recibido por la fiscalía”, aseguró el ministro.

“Será procesado según la justicia porque presuntamente, es un delincuente que estaba traficando droga”: Armando Benedetti

Tras repatriación del colombiano desde Estados Unidos, el ministro afirma que será procesado por la justicia colombiana, ya que presuntamente es “un delincuente que estaba traficando droga”.

“El hombre llega a Colombia y va a ser procesado según la justicia porque, presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”, agregó.

Petro anunció el recibimiento del colombiano que sobrevivió al ataque del ‘narcosubmarino'

El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta en X que el ciudadano colombiano que había sido detenido en un narco submarino y que sobrevivió a un operativo de tropas estadounidenses fue repatriado al país.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, en referencia al reporte de The New York Times, que indicó que las autoridades de Estados Unidos decidieron no mantener bajo custodia militar ni procesar judicialmente a los dos sobrevivientes de la embarcación.