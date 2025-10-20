Crisis por conflicto armado en Nariño: reportan 500 personas confinadas y casi 150 desplazadas

La oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha, aseguró que desde el 23 de septiembre del presente año, en corregimiento de Monopamba del municipio de Puerres en Nariño, se han registrado enfrentamientos entre grupos armados.

Conozca también: ¿Qué temas abordarán las delegaciones de paz del Gobierno y la Coordinadora Nacional?

Por lo que la situación, a hoy, ha generado el desplazamiento masivo de 159 personas, es decir 53 familias entre las que se encuentran 36 niños provenientes de la vereda El Verde.

De igual manera, la Oficina de la ONU en Colombia señaló el confinamiento de 557 personas - que corresponden a alrededor de 200 familias - en las veredas Pailón, La Playa, Desmontes Alto y Desmontes Bajo del mismo municipio ya mencionado.

Le puede interesar: Ubican 5 fosas y un campamento con 15 desaparecidos en medio de proceso de paz con Comuneros del Sur

La población afectada son campesinos y comunidades indígenas de los Pastos, del Resguardo Gran Tescual en Puerres, Nariño.