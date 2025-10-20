Comunidad del barrio Magdalena en Cúcuta, pide intervención de su malla vial

Cúcuta

La comunidad del barrio Magdalena, en Cúcuta, está solicitándole a la administración municipal, la pronta intervención de sus vías, resaltando que son muchos los huecos que hay en varias de sus calles principales.

"La problemática que tenemos nosotros son las vías primarias que están en muy mal estado" dijo Douglas Ocho, presidente de la JAC.

Aseguró que en diálogo con el alcalde Jorge Acevedo, éste les aseguró que próximamente llegarán los trabajo de intervención y reparcheo a su barrio.

Sin embargo, no es el único problema que los aqueja, el alto número de habitantes en condición de calle, también se ha convertido en un dolor de cabeza para sus habitantes.

“Sí, eso es un problema que tenemos aquí, pero estamos trabajando de la mano con la alcaldía municipal y el programa “Dando Nueva Vida”, estamos esperando que ese programa llegue aquí al barrio Magdalena, donde hay muchas personas que les pueden ayudar, personas que tienen problemas”, agregó el líder comunal.

Indicó que gracias a la unión de su comunidad, han logrado sacar adelante el barrio Magdalena, uno de los más emblemáticos de la Comuna 10 de Cúcuta.