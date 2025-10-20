Cedesarrollo Comfenalco certifica a 504 nuevos Técnicos Laborales en su ceremonia de graduación

Cartagena

La Caja de Compensación Familiar de Fenalco ANDI Comfenalco Cartagena, a través de su centro de formación Cedesarrollo Comfenalco, celebró la trigésima segunda ceremonia de graduación de sus programas técnicos laborales, en la que 504 nuevos técnicos en diversas áreas del conocimiento obtuvieron su acreditación.

El evento contó con la presencia de directivos, docentes y familiares de los graduandos, quienes fueron testigos de una jornada llena de simbolismo, reconocimiento y alegría. La ceremonia fue presidida por Jaime Trucco Del Castillo, director general de Comfenalco Cartagena. También integraron la mesa principal Ricardo Senior Torres, subdirector de Educación de Comfenalco; Beatriz Herrera De Ávila, Rectora de Cedesarrollo Comfenalco; Mileydis Vélez Arias, Coordinadora Académica de Cedesarrollo Comfenalco; y Óscar Sánchez Sierra, Coordinador de Admisiones y Registros de Cedesarrollo Comfenalco.

Durante su intervención, el director general de Comfenalco Cartagena, Jaime Trucco Del Castillo, felicitó a los 504 graduandos por su esfuerzo, dedicación y perseverancia, destacando que este logro marca el inicio de nuevas oportunidades personales y profesionales. Subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y comunidades, y que cada programa desarrollado por Cedesarrollo responde a las necesidades reales del entorno laboral, abriendo puertas hacia un futuro más próspero.

También reconoció el trabajo de instructores, coordinadores y el equipo académico, así como el apoyo de las familias, el FOSFEC, Children International, el ICBF, la Secretaría de Educación y las más de 100 empresas afiliadas que confían en Comfenalco para la formación y prácticas de sus colaboradores.

Finalmente, invitó a los nuevos técnicos laborales a mantener la curiosidad, la pasión y la ética como pilares de su crecimiento, recordándoles que el aprendizaje no termina con la certificación, sino que continúa como un camino de oportunidades y compromiso social.

Durante el acto, se otorgaron menciones de honor a los estudiantes con los mejores promedios académicos por programa, destacando el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de quienes sobresalieron en su proceso formativo. La ceremonia incluyó momentos solemnes como el juramento de bandera, la entrega de certificados, palabras de despedida por parte de la estudiante con mejor promedio general, y un emotivo homenaje que celebró el logro de los estudiantes.

Nevis Caballero, del programa de Auxiliar Contable y Financiero y quien obtuvo el mejor promedio académico, compartió un emotivo mensaje que reflejó el espíritu de superación y gratitud de todos los graduandos: “Hoy es un día que quedará grabado en nuestra memoria, un día lleno de emoción y gratitud. No solo celebramos el final de una etapa, sino el comienzo de un nuevo camino lleno de sueños, metas y oportunidades. Este logro no es casualidad, es el resultado de noches largas, sacrificios silenciosos, de la guía de nuestros profesores, del amor incondicional de nuestras familias y, sobre todo, de la gracia de Dios que nos sostuvo cuando más lo necesitábamos”, expresó Caballero.

Con este nuevo grupo de técnicos laborales, Comfenalco Cartagena continúa fortaleciendo el tejido social y económico de la región, brindando oportunidades de formación para el trabajo que impactan positivamente en la vida de muchas de familias de Cartagena y Bolívar.

Nuevo modelo de macrocertificaciones: Recientemente, Cedesarrollo Comfenalco presentó su nuevo modelo de formación que está basado en macrocertificaciones, que consiste en una tendencia educativa innovadora con un enfoque ágil y dinámico, que promueve el desarrollo laboral, vocacional, versatilidad académica profesional y mejor accesibilidad económica, lo que se constituye como una oportunidad única para fortalecer el futuro de aquellos que se certifiquen bajo este modelo.

Estas macrocertificación agrupan varias competencias de una línea de énfasis, a diferencia de otros modelos que se basan solo en saberes. Con esto se garantiza que, en un corto tiempo de dos meses y medio, las personas desarrollen competencias en distintos sectores productivos a través de un enfoque práctico aplicado con flexibilidad, agilidad académica y que apunte a la empleabilidad.