Capturan dos policías comprometidos en secuestro de panadero en Abrego

Cúcuta

Miembros del Grupo Gaula de la Policia Nacional adscritos al departamento de Policía de Norte de Santander hicieron efectiva la captura de dos miembros de la policía metropolitana comprometidos presuntamente en el secuestro de un panadero en el municipio de Abrego.

Labores investigativas de los uniformados luego del plagio condujeron a determinar que al parecer están involucrados en la acción violenta contra Álvaro Antonio Páez Ortiz de 43 años, secuestrado el pasado 11 de octubre.

En las últimas horas el comerciante recobró su libertad y quedó al descubierto que al parecer quienes estarían detrás del plagio serían el hoy subcomandante de la estación Trigal en Cúcuta Capitán Isaac Carmona Meneses y el patrullero Fabian Rangel Jhorda quien también laboraba en esa estación.

Caracol Radio conoció que al momento de los hechos el subcomandante Capitán Carmona había solicitado permiso para atender asuntos familiares. Mientras el patrullero se encuentra suspendido del servicio desde el mes de noviembre por actos que son materia de investigación en la institución.

El hecho generó revuelo al interior de la institución, pero también se advirtió desde la Policía Metropolitana que “no habrá ninguna consideración contra la corrupción y contra hechos que atentan contra la imagen de la institución, y el comportamiento de los hombres y mujeres”.

Los capturados serán dejados a disposición de la autoridad competente.