Bogotá se prepara para la VI Noche de Museos: entrada gratuita a más de 80 espacios culturales

El próximo viernes 7 de noviembre, Bogotá acogerá la sexta edición de la Noche de Museos, una iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte a partir de la cual más de 80 espacios culturales abren sus puertas de forma gratuita en 16 localidades de la capital.

La jornada incluye recorridos culturales, exposiciones, conversatorios, talleres, e intervenciones teatrales, de danza y musicales, no solo en los espacios que harán parte del evento, sino que también en la vía pública, como parte de “Agenda Alterna” de la Bienal Internacional BOG25.

Escenarios como Maloka, el Museo del Vidrio o la Sala de Arte Bancolombia se sumarán a esta edición de la Noche de Museos.

En adición, este año se desarrollará la tercera Noche Iberoamericana de Museos. Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Uruguay, México, Paraguay y Bolivia participarán de esta iniciativa, dando lugar a un total de 22 intercambios culturales con más de 50 escenarios de Colombia.

Al respecto, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar, aseguró que “la Noche de Museos consolida a Bogotá como un nodo activo en la red cultural de Iberoamérica. Celebramos el poder de los museos para tejer vínculos, inspirar nuevas miradas y proyectar una ciudad que se transforma con la cultura”

VI Noche de Museos: una jornada de entrada gratuita a espacios culturales de Bogotá

La primera edición de la Noche de Museos fue en 2021, en plena reactivación económica tras la pandemia, buscando fortalecer el sector cultural de Bogotá, bajo el manto de la Mesa Temática de Museos.

Desde entonces, el evento se ha desarrollado en cinco ocasiones, convocando, en total, a más de 150 mil personas, con la gestión organizativa del Museo de Bogotá, el Museo de la Ciudad Autoconstruida y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

En 2024, unos 58 espacios museales y culturales de 12 localidades hicieron parte del evento. Este año habrán unos 22 escenarios adicionales, en donde se desarrollarán actividades de entrada gratuita, con inscripción previa y algunas con costo.

Por otro lado, la Secretaría lanzó una invitación cultural con 10 incentivos por un valor de 20 millones de pesos cada uno, en el que han participado distintos museos, que han desarrollado recorridos, talleres de cocreación con diversos grupos poblacionales, exposiciones, entre otras intervenciones artísticas para hacerse con los incentivos.

La Noche de Museos da el salto a Iberoamérica

Con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas - UCCI, se llevará a cabo la III Noche Iberamericana de Museos.

Escenarios icónicos de ocho países más, como el Museo Nacional del Ecuador, el Museo Metropolitano de Lima, el Museo de Cultura Popular de Costa Rica, el Museo de Antropología de Uruguay, entre otros, abrirán sus puertas como parte de esta iniciativa.

Para esta edición del evento, en Bogotá se realizará por primera vez un ciclo de conversaciones y encuentros bajo el nombre de "Germinaciones: Laboratorio de imaginación y poéticas museales", para “pensar colectivamente la potencia y el poder transformador de los museos” a nivel regional.

El ciclo tendrá lugar el 5, 6 y 7 de noviembre en diferentes museos de la ciudad y contará con la participación de diferentes personalidades del escenario local, nacional e internacional.