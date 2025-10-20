Baja participación juvenil en las elecciones del Consejo Municipal de Juventud en el Huila

Neiva

En Neiva quedaron definidas las 17 curules que integrarán el nuevo Consejo Municipal de Juventud, con representación de partidos, fundaciones y procesos organizativos.

Pese al amplio número de jóvenes habilitados para ejercer su derecho al voto en el departamento del Huila, apenas 41.000 participaron en la más reciente elección del Consejo Municipal de Juventud (CMJ). En Neiva, ya se definieron las 17 curules que conformarán este organismo, el cual reúne a representantes de partidos políticos, fundaciones juveniles y prácticas organizativas independientes.

En el sector partidista, los movimientos Liberal, Mira, Alianza Verde, La U y Nuevo Liberalismo obtuvieron una curul cada uno, garantizando pluralidad en la representación política.

Por su parte, las fundaciones juveniles lograron cinco escaños, destacándose las organizaciones Entre Todos con tres curules, Junta de Acción Comunal con una, y Liderazgo con otra curul.

Finalmente, el bloque de prácticas organizativas e independientes consolidó su participación con siete curules, distribuidas entre Pacto Juvenil 2, Acciones 2, ALVIS 1, Jóvenes Adelante 1 y Neiva Mi Destino 1, reafirmando su incidencia dentro del movimiento juvenil de la ciudad.