Cúcuta

Autoridades presentan balance favorable sobre elecciones de Consejos Juveniles

62.665 jóvenes votaron en esta región

Elecciones de los consejos municipales de juventud / Foto Caracol Radio)

Elecciones de los consejos municipales de juventud / Foto Caracol Radio)

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander presentaron un balance de la jornada electoral a propósito de las elecciones para consejos juveniles desarrolladas en todo el país.

Pese a la baja participación de los votantes, en esta zona votaron 62.665 personas en la región y en la ciudad lo hicieron 25.593.

En ese ejercicio electoral 61.444 fueron válidos, representados en (98.05%), así mismo se detectaron 908 votos nulos (1.44%) en los 113 puestos de votación activos.

Los partidos políticos alcanzaron una representación de un 45%, las listas independientes 40.99% , mientras que los procesos y prácticas organizativas alcanzaron un 13.61%.

En el área metropolitana de Cúcuta se reportó la ausencia de cuarenta jurados de votación, y alteraciones del orden público en el Tarra y el corregimiento de La Gabarra (Tibú).

Pese a la poca participación juvenil, en el promedio nacional la ciudad ocupo el tercer lugar en la medición de las autoridades electorales con un 14.98%.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad