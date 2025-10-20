Autoridades presentan balance favorable sobre elecciones de Consejos Juveniles

Elecciones de los consejos municipales de juventud / Foto Caracol Radio)

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander presentaron un balance de la jornada electoral a propósito de las elecciones para consejos juveniles desarrolladas en todo el país.

Pese a la baja participación de los votantes, en esta zona votaron 62.665 personas en la región y en la ciudad lo hicieron 25.593.

En ese ejercicio electoral 61.444 fueron válidos, representados en (98.05%), así mismo se detectaron 908 votos nulos (1.44%) en los 113 puestos de votación activos.

Los partidos políticos alcanzaron una representación de un 45%, las listas independientes 40.99% , mientras que los procesos y prácticas organizativas alcanzaron un 13.61%.

En el área metropolitana de Cúcuta se reportó la ausencia de cuarenta jurados de votación, y alteraciones del orden público en el Tarra y el corregimiento de La Gabarra (Tibú).

Pese a la poca participación juvenil, en el promedio nacional la ciudad ocupo el tercer lugar en la medición de las autoridades electorales con un 14.98%.