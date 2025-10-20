Atacantes con arcos y flechas mostraron sistematicidad y apoyo logístico: Secretario de Seguridad

Recientemente, la alcaldía de la ciudad de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, presentó una denuncia penal por los hechos de violencia que se presentaron en Bogotá, donde hubo ataques con flechas. Pues según el alcalde, tiene total certeza de que esos hechos ocurridos en la capital, no respondieron a una protesta, sino a un evento que se encontraba previamente organizado. Por esta razón, el Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló en 6 AM de Caracol Radio.

Con base en esto, Restrepo comentó que el lunes de la semana pasada, en horas de la mañana, llegaron buses y transportes que venían desde diferentes regiones periféricas del país a la capital con guardias indígenas, que se tomaron a la fuerza el campus de la universidad nacional, donde se asentaron durante la semana para dialogar sobre las acciones coordinadas y diferenciales que realizarían cada día. Además, según el secretario, allí llegaron los arcos y flechas con los que posteriormente fueron heridos cuatro miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Ciudadanos se enfrentan a manifestantes

Por otro lado, acerca del grupo de personas que se enfrentaron a los indígenas e integrantes de la primera línea, que fueron vistos tumbando pancartas a las afueras de la Universidad Nacional y que combatieron con palos a los manifestantes, Restrepo estableció que se deben separar los hechos. Pues estas respuestas, según Restrepo, se han estado monitoreando, dado que las convocatorias se realizan por medio de las redes sociales y responden a un fenómeno novedoso que se evidenció durante la semana pasada.

¿Protestas eventuales o manifestaciones sistemáticas?

Además, comentó que estos atacantes, quienes hacen uso de elementos explosivos, bombas incendiarías, y ahora, arcos y flechas, responden a una forma particular de usar la violencia para atacar las instituciones del país. El secretario también aseguró, que estos hechos evidenciaron una clara sistematicidad, planeación, apoyo logístico y una coordinación, que no es eventual. Pues esta organización, no es evidenciada en protestas de “calentura” o de “molestia espontánea”.

Según esto, añadió que estos mismos grupos, tenían la intención de tomarse el aeropuerto el pasado día jueves, sin embargo, gracias a que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden bloqueó el acceso al corredor de la 26, esto no ocurrió.

Ahora, complementando esto, y ratificando la idea de que estos hechos no fueron un acto eventual, el Secretario de Seguridad, aseguró que pudieron mapear durante toda la semana, actividades en diferentes lugares que eran resultado de órdenes que salían desde la Universidad Nacional, pero no por la universidad, sino por los grupos que se tomaron el campus a la fuerza. Pues eran ellos, quienes indicaban a donde dirigirse, como dirigirse, y organizaban el uso de los vehículos para transportarse

