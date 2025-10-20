A la cárcel pareja presuntamente implicada en tráfico de drogas en San Jacinto, Bolívar

Cartagena

Un fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a Roberth Johan Sierra Anillo y a su pareja sentimental Karla Karina Castaño Silva, como presuntos responsables de comercializar estupefacientes y almacenar armas de fuego en una vivienda del municipio de San Jacinto.

La denuncia, conocida por la Fiscalía, evidenció que los procesados estarían distribuyendo marihuana y cocaína a consumidores habituales. Por esto fue ordenado el allanamiento a una vivienda del barrio Santa Ana en dicho municipio, procedimiento que se cumplió el pasado 8 de octubre.

La Policía Nacional, encargada de ejecutar dicha acción, incautó en el lugar cocaína lista para ser vendida al menudeo; además de 16 cartuchos calibre 40 de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Ninguna de las municiones contaba con permiso oficial de porte.

La pareja fue imputada con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados.

Por disposición judicial los procesados cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.