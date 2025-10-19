Senador llama la atención por los docentes del Catatumbo

Cúcuta

En medio de la tensa situación de violencia en el Catatumbo, después de nueve meses de guerra entre el ELN y las disidencias armadas, el senador por Cambio Radical Edgar Diaz reclamó mayor atención para los docentes de esa región.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “los docentes en provisionalidad ameritan y hoy deben tener una atención digna del Estado por todo el compromiso y sacrifico que han realizado en medio de las circunstancias adversas que han tenido que sortear”.

Indicó que “en medio de esta profunda crisis humanitaria que se ha vivido en la región, los únicos que permanecieron y afrontaron las circunstancias fueron ellos, y hoy ellos necesitan, más de 900 docentes que su provisionalidad se determine, se les defina bajo una figura especial su permanencia, su vínculo laboral de la mejor manera”.

El senador expresó su solidaridad con la gente del Catatumbo y advirtió que el gobierno nacional no fue capaz de responder a una crisis tan grande y grave como la registrada en el mes de enero hasta la fecha.

Finalmente señaló que desafortunadamente las medidas fijadas a través de los decretos de conmoción interior se cayeron en su revisión en la Corte Constitucional y después de esto, no se dio respuesta gubernamental a la región.