Registraduría desplegó más de 400 funcionarios en Bolívar para garantizar elecciones

En el marco del compromiso institucional con la democracia, la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional desde el departamento de Bolívar entrega un reporte positivo en el normal desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventudes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las elecciones, que se llevaron a cabo el 19 de octubre de 2025, contaron con 254 puestos de votación y 929 mesas distribuidas en los 46 municipios del departamento de Bolívar. Más de 567,000 jóvenes entre 14 y 28 años estaban habilitados para participar en este importante proceso democrático.

La Registraduría Nacional del Estado Civil desplegó más de 400 funcionarios en Bolívar para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones, implementando la infraestructura necesaria para la transmisión y digitalización de datos. El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, animó a los jóvenes a participar activamente en la toma de decisiones.

El comandante de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, manifestó: “Nuestra prioridad es garantizar que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro, tranquilo y participativo. Invitamos a la comunidad a mantener un comportamiento cívico y a colaborar con las autoridades para el desarrollo exitoso de esta jornada democrática”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la transparencia de los procesos democráticos, e invita a la ciudadanía a informar cualquier situación que afecte el normal desarrollo de las elecciones a través de las líneas 123, 165 del GAULA o la línea Multicrimen 317 896 5523.