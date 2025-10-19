Policía del Huila refuerza seguridad con el Plan Democracia 2025-2026 para elecciones juveniles

Un llamado a los jóvenes entre los 14 y 28 años para que ejerzan su derecho al voto Foto Relacionada Policía Huila.

Neiva

Con el fin de garantizar el desarrollo tranquilo y seguro de las elecciones del Consejo de Juventudes, la Policía Nacional en el Huila activó el Plan Democracia 2025-2026 “Voto Seguro”, una estrategia que busca fortalecer la confianza ciudadana y asegurar la participación libre de los jóvenes en este ejercicio democrático que se realizará el próximo 19 de octubre.

El coronel Carlos Téllez, comandante del Departamento de Policía Huila, informó que “más de 1.200 uniformados estarán distribuidos en los 148 puestos de votación dispuestos en el territorio huilense, tanto en zonas urbanas como rurales. De igual manera, más de 500 miembros del Ejército Nacional brindarán apoyo en materia de seguridad para prevenir alteraciones del orden público”.

Estas acciones se desarrollan en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Gobernación del Huila, el Ejército Nacional y las alcaldías municipales, con el objetivo de mantener la normalidad en esta primera jornada electoral del nuevo periodo democrático 2025-2026. Además, se adelantan controles y acompañamiento al material electoral.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a los jóvenes entre los 14 y 28 años para que ejerzan su derecho al voto con responsabilidad y compromiso. La Institución reafirmó su misión de garantizar la seguridad, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia en todo el departamento del Huila, promoviendo una participación ciudadana activa y pacífica.