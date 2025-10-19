Otro muerto en establecimiento del Centro Comercial Bolívar

Cúcuta

A tan solo unos pasos del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta se vive el contraste de un lugar sin orden, sin control, con desmanes, riñas permanentes y con toda clase de desordenes en el Centro Comercial Bolívar.

Una zona de rumba y tradicional por muchos años, pero que hoy es un foco de violencia desenfrenada y a donde n llega la autoridad por ningún motivo

El homicidio de un hombre este fin de semana en ese lugar, identificado como Edwian Andres Ortega Sarabia de 24 años disparó las alarmas nuevamente en esa zona de la ciudad.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, se trata de establecer los móviles que rodearon el hecho violento.

Ha trascendido que al parecer la víctima tendría nexos con una organización que delinque en la ciudad. Sin embargo los actos urgentes por ahora arrojan hechos con antecedentes en algunas comunas de la ciudad.

Las autoridades no descartan que esta situación vuelva a activar las muertes violentas en la ciudad a través de las bandas delincuenciales que habían anunciado un pacto de no agresión y búsqueda de una mesa de diálogo.