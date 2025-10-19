Organizaciones sindicales preocupadas por crisis financiera de las Eps

Cúcuta

Los trabajadores del sector salud a través de las diferentes organizaciones sindicales expresaron su preocupación por el deterioro del sistema de salud motivado por las intervenciones del gobierno nacional a algunas EPS.

A medida que pasan los días, la situación se agudiza en el sector público y privado por la demora en pagos del sistema que se refleja en las dificultades para la operación de la red pública y privada.

Jesús Vergel, presidente de Anthoc en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “estamos en un momento muy difícil para el sector, las medidas del gobierno han profundizado la crisis, y este es un sistema que no se puede paralizar u quedar a la espera de la caridad, porque se esta vulnerando el derecho fundamental a la vida y la salud”.

Dijo el dirigente sindical que debido a esta situación, muchos servicios están a punto de colapsar motivado por esta grave situación.

Así mismo indicó que en el hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta se siguen esperando los recursos por atención al migrante, el pago de las deudas de las Eps especialmente de la Nueva Eps y a eso se suma las deudas por prestación de servicios de otras empresas que aun están morosas con la entidad de salud.