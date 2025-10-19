La Amazonía se consolida como referente internacional en ciencias forenses

Neiva

En la región amazónica se desarrolló el Primer Seminario Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, un espacio académico que reunió a delegados de América Latina, Centroamérica y Europa. El objetivo principal fue fortalecer los lazos de cooperación entre instituciones científicas y cuerpos de investigación dedicados al esclarecimiento de hechos delictivos y a la defensa del medioambiente.

Durante el evento, investigadores, docentes y estudiantes compartieron avances tecnológicos, métodos innovadores y experiencias en el campo forense. Las jornadas permitieron debatir sobre el uso de la ciencia como herramienta para descubrir la verdad y garantizar la justicia, destacando el papel que cumple la región amazónica en el fortalecimiento de estas disciplinas.

Coronel Oswaldo Miguel Chaves Hoyos, comento que “la Policía participó como coorganizadora del encuentro, aportando tres ponencias en áreas clave: retrato hablado, balística e informática forense. Además, presentó su stand institucional, donde se expusieron los recursos tecnológicos y humanos que apoyan las labores de investigación criminal en todo el territorio nacional”.

Como muestra del vínculo entre el arte y la ciencia, la institución diseñó el logo oficial del seminario utilizando la técnica de “tinta de café sobre lienzo”. Esta creación simboliza el compromiso con la verdad, la creatividad y el conocimiento aplicado a la justicia. Con ello, la Amazonía reafirma su papel como epicentro del saber forense internacional.