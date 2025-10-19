Elecciones juveniles en el Huila se desarrollan con normalidad pese a incidente en La Plata

Neiva

El Puesto de Mando Unificado reportó una situación en la vereda San Vicente, zona rural del municipio de La Plata, donde un grupo de personas habría intentado intimidar a la población civil para exigir la salida de la fuerza pública. Desde el Gobierno Departamental se rechazó categóricamente este hecho y se hizo un llamado al respeto por las instituciones y por el derecho constitucional al voto libre y seguro.

Las autoridades reiteraron que las unidades militares permanecerán en el territorio custodiando el material electoral y garantizando la seguridad de los comicios. De igual manera, invitaron a la comunidad a evitar cualquier tipo de agresión contra la Policía o el Ejército, recordando que su presencia busca proteger el proceso democrático. Hasta el momento, las elecciones continúan desarrollándose en completa normalidad bajo estrictos controles de seguridad y monitoreo permanente.

Así mismo el secretario de gobierno departamental Juan Carlos Casallas. Comentó que “el proceso electoral de los Consejos de Juventud en el Huila transcurre con normalidad en los 148 puestos de votación habilitados, donde se han instalado 509 mesas para atender a los más de 305 mil jóvenes entre los 14 y 28 años habilitados para sufragar. En el desarrollo de la jornada participan 2.046 jurados de votación, quienes garantizan el cumplimiento de las normas electorales y la transparencia del proceso”.

Para salvaguardar la seguridad, se cuenta con un dispositivo conformado por 1.776 uniformados de la Policía Nacional, 410 de la Policía Metropolitana y 645 soldados pertenecientes a 21 batallones desplegados en el territorio. Las autoridades mantienen presencia permanente en los puestos de votación y zonas rurales con el fin de prevenir alteraciones del orden público y brindar tranquilidad a la ciudadanía.