Capturan a cuatro presuntos integrantes de red dedicada al hurto financiero en Neiva

Neiva

Durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron capturados cuatro presuntos miembros de una estructura delictiva conocida como ‘Los Sureños’, dedicada al hurto de usuarios del sistema financiero. Las investigaciones permitieron establecer que los señalados estarían implicados en una serie de fleteos ocurridos durante el último año en la capital huilense.

A través del análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, las autoridades lograron vincular a los sospechosos con al menos seis robos cometidos en Florencia, Armenia, Bogotá, Cali, Neiva, entre otras ciudades. Los delincuentes mantenían comunicación constante por videollamadas mientras seguían a las víctimas.

El coronel de la policía metropolitana Héctor Betancourt, afirmo que “Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en los municipios de Neiva y Aipe, así como en Cali y Bogotá. En los procedimientos se incautaron cinco teléfonos celulares, una motocicleta y 1.300 dólares en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación. La cuantía de lo hurtado superaría los 400 millones de pesos”.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Huila les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, todos agravados., a alias el “viejo”, la “japonesa”, “gomelo” y “charit. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán permanecer con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.