Afinia realizará prueba de nuevos medidores en Barranco de Loba, Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa socializando el proyecto de normalización del sistema eléctrico en el municipio de Barranco de Loba, donde la empresa atiende a más de 1.800 usuarios que merecen un servicio de energía seguro, confiable y de calidad.

En los próximos días se realizarán pruebas del sistema de medición bicuerpo que permitirá a habitantes, líderes comunitarios y representantes institucionales conocer más su funcionamiento y efectividad.

Durante una mesa de diálogo convocada por la Alcaldía de Barranco de Loba, se avanzó en la aclaración de inquietudes de la comunidad sobre las obras de modernización, el cambio de medidores y los beneficios del sistema de Energía a la Medida.

En el encuentro participaron el secretario de Minas y Energía, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, líderes de varios sectores del municipio y un equipo interdisciplinario de Afinia.

Como resultado de la jornada, se acordó iniciar pruebas piloto en algunas viviendas que ya cuentan con medidores bicuerpo, comparando el consumo registrado con el de medidores convencionales, a fin de demostrar a usuarios y comunidad que se trata de una medición efectiva y confiable.

Esta tecnología reduce las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, y fortalece la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Afinia continúa brindando información y acompañamiento permanente para generar confianza y promover el uso adecuado de estas herramientas.

La expectativa es lograr un consenso que permita llevar al municipio un servicio de energía de calidad.Gestión social que no se detieneLa empresa mantiene su compromiso con el desarrollo social de las comunidades mediante actividades para niños y niñas, talleres sobre el uso responsable de la energía y encuentros con líderes y jóvenes, orientados a fomentar el trabajo colaborativo, la cultura y el fortalecimiento de capacidades con impacto colectivo.

Afinia promueve el diálogo y la transparencia como pilares para contribuir al bienestar de las comunidades del sur de Bolívar y a la mejora continua de la calidad del servicio.