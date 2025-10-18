Veinte animales silvestres regresaron a la libertad en reservas naturales del Huila

Neiva

Veinte animales silvestres recuperaron su libertad en diferentes áreas naturales del norte del Huila, luego de culminar un proceso de rehabilitación liderado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. La jornada de liberación incluyó especies como un zorro, un tamandúa, boas, zarigüeyas, un loro maicero y una serpiente cazadora, todas atendidas por el equipo de fauna del Hogar de Paso de Neiva.

Según Edward Suárez, médico veterinario de la CAM, comento que “cada ejemplar fue sometido a un proceso de valoración, tratamiento y readaptación, en espacios controlados que replican su entorno natural. Estas liberaciones se realizan únicamente cuando los animales demuestran que están en óptimas condiciones físicas y comportamentales para sobrevivir nuevamente en su hábitat”.

El proceso de recuperación inició desde el momento en que los animales ingresaron al Hogar de Paso, donde fueron ubicados en recintos con temperatura, vegetación y alimentación apropiada. Allí, biólogos y veterinarios implementaron técnicas de enriquecimiento ambiental para fortalecer sus habilidades naturales, antes de reinsertarlos en su entorno silvestre.

Entre los casos más destacados está el de un zorro hallado desorientado en el barrio Altico de Neiva, y el de un tamandúa que logró sobrevivir al ataque de varios perros. Ambos recibieron atención médica y seguimiento hasta su liberación. Las principales amenazas para la fauna silvestre en el Huila son la deforestación, los incendios forestales y el tráfico o tenencia ilegal de animales, prácticas que ponen en riesgo la biodiversidad del departamento.