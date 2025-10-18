Uba Vihonco vuelve a suspender atención en salud para usuarios de Nueva Eps

Cúcuta

La asfixia económica que tienen las IPS que brindan atención a los usuarios de Nueva Eps volvió a generar una nueva crisis en la UBA Vihonco que notificó a sus usuarios de la suspensión total de los servicios.

La situación se agudiza teniendo en cuenta que es la IPS con mayor cobertura en la región pero con las deudas que arrastra no le permiten mantener la continuidad del servicio en Cúcuta, y los municipios del área metropolitana como Los Patios y Villa del Rosario.

Arístides Hernández desde una de las organizaciones sindicales del sector salud dijo a Caracol Radio que “en septiembre se hicieron unos compromisos desde la Nuevas Eps con los prestadores en Norte de Santander que iban a pagar juiciosamente la deuda y la prestación de servicios. Hoy vemos como Nueva Eps incumple, a Vihonco le debe 41 mil millones de pesos y en la postulación que se hace para pago de giro directo la cantidad de pago debe ser que no cumple con las expectativas de la IPS”.

“Esto limita el funcionamiento de cualquier IPS o centro hospitalario. Lo que obliga hacer lo que hace la IPS de dejar a un grueso número de más de 400 mil usuarios sin el servicio” precisó el dirigente sindical.

Nueva Eps debe hoy al hospital Erasmo Meoz más de 84 mil millones y similar situación ocurre con Imsalud por esta misma causa.

“No sabemos hasta donde va a llegar esta desgracia, desgracia por estar afiliados a las Eps que están intervenidas por el gobierno nacional” dijo.