Recapturan en menos de un día a hombre que se fugó de centro de detención en Mocoa

Neiva

En una rápida acción operativa, uniformados de la Policía Nacional lograron recapturar en tiempo récord a un individuo de 32 años que se había fugado de la Sala de Retención Transitoria de la ‘Casa de Justicia’ en Mocoa. El hombre había sido detenido el pasado 9 de julio por orden judicial, señalado del delito de violencia intrafamiliar.

Tras conocerse la fuga, las autoridades activaron de inmediato el Plan Candado, desplegando unidades en diferentes puntos estratégicos del municipio y coordinando con patrullas de vigilancia, inteligencia y cuadrantes para cerrar posibles rutas de escape.

El coronel Álvaro Jacinto Correa, comentó que “luego de una intensa búsqueda que se prolongó durante la noche, se logró ubicar al fugitivo en el sector del Cementerio Municipal, gracias a la información suministrada por una fuente humana. En el operativo no se registraron enfrentamientos y el sujeto fue trasladado nuevamente a disposición de las autoridades competentes”.

El hombre ahora deberá responder además por el delito de fuga de presos, mientras continúa el proceso judicial por violencia intrafamiliar. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad y la justicia en el Putumayo, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la resolución de este tipo de casos.