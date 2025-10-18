Otro comerciante secuestrado en el municipio de Ocaña

Aumentan los casos de secuestro en Ocaña / Foto: Getty Images / KRUMANOP

El delito de secuestro es el flagelo más grave que azota al departamento de Norte de Santander en el último año y que a medida que pasan los días aumentan los casos.

La situación más grave se registra en la Provincia de Ocaña y la región del Catatumbo donde esta situación tiene en jaque la seguridad de los habitantes al norte del departamento.

En las últimas horas, el comerciante y agricultor de 62 años Pablo Elí Rizo Jiménez fue plagiado por hombres armados que lo interceptaron cuando se dirigía a un predio de su propiedad.

El hecho violento se presentó en el sector conocido como La Trampa del Zorro en jurisdicción sobre el corregimiento de Aguas Claras, en la vía que conduce el aeropuerto de Ocaña y muy cerca a una unidad militar en la zona.

Por ahora, se desconoce quienes serían los responsables de este plagio que aumenta las alarmas en la región por el elevado número de casos que se vienen presentando.

Durante la última semana más de seis personas han sido víctimas de ese abominable delito en Norte de Santander.