“No se presentó desabastecimiento de energía”: Superservicios tras mantenimiento de regasificadora

Tras la normalización de las operaciones de la planta de regasificación SPEC, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, resaltó el trabajo articulado con las entidades del Gobierno Nacional para prevenir cualquier riesgo que afectara la prestación de los servicios de energía y gas en la región caribe, en especial tras la falla reportada el pasado miércoles.

Desde la Superservicios han acompañado y vigilado este proceso de principio a fin, y seguirán ejerciendo una vigilancia permanente para garantizar un servicio continuo, confiable y seguro para todos los colombianos.

“Gracias a este trabajo conjunto, no se presentó desabastecimiento de energía y fue posible establecer un escenario de priorización del gas para garantizar la operación de las plantas térmicas que utilizan gas importado. Desde la Superservicios seguimos fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para asegurar una operación continua, confiable y eficiente en el Caribe y en todo el país”, puntualizó sobre la coyuntura del mantenimiento de la planta.