Neiva continúa en alerta roja por aumento de casos de dengue en varias comunas y zona rural

Neiva

En la ciudad de Neiva, los casos de dengue siguen en aumento, afectando principalmente a las comunas 9 y 6, así como a sectores rurales como Caguán, San Francisco y Vegalarga. De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 40, con corte al 6 de octubre, el municipio registra 1.416 casos entre confirmados y probables, lo que mantiene a la capital huilense en alerta roja por alta transmisión del virus.

Según el informe del Instituto Nacional de Salud, de los casos registrados, 1.010 no presentan signos de alarma, 354 sí muestran síntomas de alerta y 49 han sido catalogados como dengue grave. Las autoridades locales informaron además que, a la fecha, se han confirmado tres muertes asociadas a la enfermedad, lo que evidencia la gravedad de la situación epidemiológica en la región.

Para Katherine Bonilla, afirmo que “aunque durante los meses de agosto y septiembre se había observado una leve estabilidad en el comportamiento del dengue, en las últimas semanas se ha registrado un incremento significativo. Este aumento se relaciona con los cambios climáticos recientes, que favorecen la reproducción del mosquito transmisor. Por ello, la Secretaría de Salud insiste en la importancia de la participación ciudadana para controlar los criaderos en los hogares”.

La referente de salud pública, doctora Katherine, destacó que además de las comunas 9 y 6, se han identificado casos en las comunas 2, 3, 4 y 8, aunque en menor proporción. Agregó que se está a la espera de la articulación con la Secretaría de Salud Departamental para iniciar la aplicación de pinturas especiales en instituciones educativas, como parte de las estrategias de prevención y control del dengue en Neiva.