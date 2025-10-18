Más de 300 emprendedores participan en la feria de la economía popular en el parque de Las Cigarras. Foto: MinComercio.

Bucaramanga

Con la presencia de la ministra de comercio, Diana Morales, se dio apertura a la feria de la economía popular que se realiza en el parque de Las Cigarras durante este fin de semana con la participación de más de 300 emprendedores afiliados a la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Sergio Velásquez, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, señaló que esta es la segunda versión que se hace de esta feria con el fin de apoyar a los emprendedores y empresarios de la región.

“Invitamos a aquellos empresarios y emprendedores que han utilizado los servicios de la ruta de fortalecimiento de la cámara, de los programas de Innpulsa Colombia y les Ministerio del Comercio, para que se visibilicen, tengan más clientes y se pueda generar más desarrollo”, agregó Velásquez.

En la feria hay empresarios y emprendedores de todas partes de Santander y de Norte de Santander, con productos como artesanías, gastronomía, manualidades, artículos para el hogar y demás.

A su turno, la ministra de comercio Diana Morales, indició que desde el Gobierno Nacional “se cree en la reindustrialización desde abajo, creemos que se puede construir riqueza para todos desde abajo y creemos que la economía popular es el motor”.

La feria finaliza este domingo 19 de octubre, es de ingreso libre y además habrá presentaciones musicales y artísticas.