Briceño: denuncian desplazamientos y desescolarización, alcaldía reporta normalidad

Caracol Radio continúa haciéndole seguimiento a la situación de seguridad que afronta el municipio de Briceño en el Norte de Antioquia, donde el pasado 10 de septiembre se registraron fuertes c ombates entre el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 18 y 36 . Las autoridades confirmaron la muerte de dos jóvenes pertenecientes al grupo guerrillero. Pero las informaciones compartidas por civiles desde la zona tienen versiones encontradas con la alcaldía.

Mientras que la comunidad y la misma Unidad de Víctimas en Antioquia dicen que son dos menores de edad los que fallecieron en los combates, la alcaldía dice que solo uno es menor y las edades que informa son 17 y 19 años. Pero la información obtenida por Caracol Radio indica que se trata de dos jóvenes familiares entre ellos y que uno habitaba la vereda Palmichal y el otro la vereda El Roblal.

Este medio de comunicación logró conversar con un habitante de las veredas afectadas por los combates que incluso hasta este jueves aún se seguían registrando. El civil solicitó la reserva de la identidad por temor a represalias, además de la distorsión de la voz para evitar ser reconocido. El hombre relató que los combates que iniciaron en la vereda El Pescado el pasado 10 de septiembre y que se extendieron hasta La América sí han dejado bastante afectadas a las comunidades. Incluso agrega que de las tres veredas El pescado, La América y La Molina, donde los estudiantes están desescolarizados el miércoles, este jueves se sumaron dos más, la I. E. de Los Naranjos y La Mina. Esta situación ocurre por temor, ya que indica que la fuerza pública no ha hecho presencia en ese territorio y recalca que esta situación hacía varios años esta zozobra y temor no la vivían.

“Sí, todo por ese conflicto, porque los niños y todos los jóvenes dijeron que no podían ir clases, fue como una directriz que les dieron a ellos, pues como parte de la jefe de ellos que los manda. Entonces todos los niños están en las casas que no pueden salir a estudiar”.

Las actividades agrícolas están suspendidas en el territorio, informa el labriego.

“Tenemos los animales, lo que es ganado, las bestias por ahí en los potreros que no se han podido ordeñar, no se les ha podido dar vuelta por lo del conflicto y nos da miedo salir hasta nuestras fincas a trabajar porque, o sea, nos da miedo de pronto de explosivos, todo lo que está pasando. En ese momento ya estamos principiando cosechas de café y se nos está cayendo ya el café, la leche y las ganaderías y otros cultivos más, y en ese momento todo lo tenemos quieto porque nos da miedo meternos y ya hoy ajustamos tres días en esto”, dijo el campesino.

También aseguró que los combates, que se están haciendo con explosivos, han dejado los techos dañados de varias casas, lo mismo que algunas escuelas. Las mismas que hoy tienen los estudiantes desescolarizados.

“Si tienen orificios. Hay escuelas que están totalmente con los techos dañados, casas que también les dieron, entonces, hay un problema grande y la gente no quiere salir porque tienen miedo”.

Agregó que, en la comunicación vía carretera, por la única vía que hay, no se ha movido ningún vehículo ni de carga, mucho menos pasajeros y tampoco los vehículos que recogen la leche. Afirma: están confinados.

“Nosotros no podemos salir por ninguna parte y los carros no están entrando tampoco a recoger los alimentos. Lo que es la leche y todas estas cosas no están entrando a recoger ni a llevar nada hacia el municipio”.

También confirma que varias familias se han desplazado por el temor que persiste en el territorio.

“Han logrado salir deveredas del Hoyo, veredas aledañas, del Pescado e inclusive de los Naranjos también ha salido gente. De todas estas veredas ha salido gente. Por ahí también venía gente esta mañana a salir, pues como a comprar comidita y todo para seguir en las fincas y según no pudieron entrar al pueblo porque los detuvieron y les tocó volver a devolverse para sus casas sin alimentación”.

Él y el resto de las comunidades le piden al ejército llegar a la zona para que controle el territorio; aducen que desde el día que iniciaron los combates la fuerza pública no ha llegado.

Caracol Radio también conversó con Claudia Vallejo, directora territorial de la Unidad de Víctimas, quien confirmó la versión del campesino de que sí se han reportado familias desplazadas y agregó que continúan en el monitoreo de esta crisis humanitaria para atender la situación en caso de que la Personería y la Alcaldía desborden la capacidad.

“Se presentó, además, un desplazamiento de ocho personas que llegaron al casco urbano del municipio, pero que hasta ayer en la tarde y hasta hoy no tenemos conocimiento si se les recibió una declaración de población víctima del conflicto armado, que le corresponde en este caso a la personería municipal. Estamos entonces a la espera de la situación que se presente ya, de la formalización de esas diligencias de declaración. Tenemos también entendido que a la ciudad de Medellín han llegado tres familias, también provenientes de este municipio de Briceño”, detalló la funcionaria del gobierno nacional.

La señora Vallejo agregó que este fue el reporte que recibió el pasado miércoles en la reunión de justicia transicional en la que también participaron diferentes autoridades, entre ellas, la alcaldía y la personaría.

¿Qué dice la alcaldía y la personería sobre estas denuncias?

Este medio de comunicación también conversó con el personero de Briceño, el señor Wilmer Moreno, quien aseguró que su despacho no tiene registro de personas desplazadas, aunque el miércoles si le mencionaron la situación, pero de manera informal. Dice que eran tres familias entre 15 o 20 personas de la Vereda El Hoyo; de inmediato se activó el protocolo para este caso.

“Se iba a ser la invitación de uno de los líderes de esa comunidad que presuntamente había sido desplazada y cuando nos acercamos al parque principal del municipio donde se encontraban ubicadas estas personas, ya no había nadie. Es decir, que no se logró tener las versiones, más cuando la Fuerza Pública nos certifica que para esa ubicación presuntamente no se habían presentado alteraciones del orden público. Por lo tal, en este momento la personería no tiene reporte de personas desplazadas de la vereda”.

El Personero agrega que no sabe de dónde sacó la información la señora directora de víctimas, porque el dato que él suministra fue lo que se manejó en la reunión de justicia transicional y que se dejó constancia de que no se habían encontrado los supuestos desplazados.

Caracol Radio también le consultó al secretario de gobierno de Briceño, Luis Eduardo Valencia Cardona sobre la denuncia de las comunidades y asegura que ellos mismos le reportaron completa normalidad y recalca que tampoco hubo desplazamiento interno, como sí lo aseguran los civiles.

“Los líderes de la vereda del El Pescado, particularmente, que es donde se presentó el hecho, reportaron tranquilidad y normalidad. El vehículo recolector de leche fue y la recogió. Los campesinos siguieron con sus labores. Inclusive sí nos ayudaron a trasladar los cuerpos, porque no quedaron cerca de la carretera, sino a cierta distancia, y continuaron con su cotidianidad”.

En cuanto a los fallecidos, hace referencia a los presuntos ilegales que ya fueron trasladados a la morgue de Yarumal.

Finalmente, el señor secretario indicó que el ejército ya movió la tropa hacia el territorio y que desde el día miércoles ya no se tenía la presencia de los ilegales, lo que fue desmentido por la misma comunidad, quienes recalcaron que incluso este jueves hubo combates entre ilegales en la parte alta de la vereda El Pescado.

