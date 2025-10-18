Fuerza Élite entre los mejores equipos del Torneo Nacional Difútbol Sub-13

El equipo Fuerza Élite Sub-13, representante de la capital de Bolívar, continúa haciendo historia en el Torneo Nacional de Difútbol Sub-13, al clasificar a la quinta fase del campeonato, donde compiten los 20 mejores equipos del país.

Tras superar varias etapas en una competencia que inició con más de 1.000 equipos a nivel nacional, Fuerza Élite se consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo, demostrando talento, compromiso y un trabajo disciplinado desde las divisiones menores.

El próximo compromiso será este sábado 18 de octubre a las 3:00 p.m. en la cancha La Nube, donde enfrentarán al equipo Sócrates Valencia F.C., proveniente de la ciudad de Pereira.

La nómina está compuesta por 23 jugadores, entre los cuales se destacan figuras como Gabriel Monterrosa, Diego Imbett, Juan Martínez y Sebastián Martínez, jóvenes promesas del fútbol bolivarense.

El equipo es dirigido por Eduardo Carrillo, exjugador del Real Cartagena, quien ha sabido guiar a este grupo con una visión formativa.

“El secreto ha sido que tenemos una gran familia, un grupo conformado por grandes niños, grandes jugadores, siempre apoyados en el sueño que tienen de llegar a equipos profesionales. Desde la disposición diaria, y con el apoyo del equipo de trabajo, sin duda eso hace que en la cancha demos lo mejor. Tenemos chicos con un gran talento, y eso se ha visto reflejado en los resultados”, afirmó el entrenador Carrillo.

Fuerza Élite continúa su camino con el objetivo de seguir dejando en alto el nombre de Cartagena y Bolívar, demostrando que el talento joven de la región tiene un lugar en el futuro del fútbol colombiano.