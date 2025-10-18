Frontera colombo venezolana cerrada por elecciones de consejos juveniles

La frontera colombo-venezolana amanece cerrada por las elecciones juveniles / EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

El gobierno nacional mediante decreto ordenó el cierre de la frontera terrestre y fluvial con ocasión de las elecciones de consejos juveniles que se desarrollarán en las próximas horas.

El Ministerio del Interior mediante decreto N° 1090 estableció las medidas para garantizar los comicios que se van a desarrollar.

En la ciudad de Cúcuta el tarjetón contempla 41 listas para la escogencia de los representantes en 280 mesas que fueron habilitadas en las diez comunas de la ciudad.

Las autoridades han adoptado medidas especiales de seguridad en esta capital, en el área metropolitana y en la zona de frontera con ocasión de este debate que genera expectativas por la participación juvenil.

La jornada se inicia a las 8 am y se extiende hasta las 4 pm y mientras su desarrollo se mantendrá un Puesto de Mando Unificado para monitorear el ejercicio electoral.