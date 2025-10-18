En Neiva, una joven aferrada a un árbol logró que este, no fuera talado

Se trata de María Plazas, una joven de 28 años quien encaramada en la cima del árbol por más de 11 horas sostuvo una protesta a la cual se unieron más jóvenes, logrando impedir que el gigantesco árbol fuera talado.

Una lucha solitaria inició maría Plazas al subirse a un gigantesco árbol productor de caucho, el cual según la manifestante lleva más de 50 años en este sitio y el que pretendían taladrar; La mujer de 28 años, estudiante de la universidad surcolombiana desde la copa del árbol grababa mensajes a sus seguidores “Estoy aquí, me dañaron el bolso tengo plata, tengo $40.000 pesos y no tengo agua, que sacamos con la plata si no tenemos agua, si no protegemos el medio ambiente”.

En Neiva, una joven aferrada a un árbol logró que este, no fuera talado

El fuerte mensaje caló en muchos jóvenes que se unieron a la protesta con pancartas y pasacalles en el lugar llamando la atención de las autoridades quienes llegaron al lugar para dirimir la manifestación.

Luego de intensas jornadas de conversaciones se llegaron a acuerdos que lograron levantar la protesta, el principal de ellos no taladrar el árbol durante un periodo de 45 días para demostrar la importancia de este, que es un ser histórico y que se va a tener un parque ciudad con muchos árboles y el compromiso de sembrar más árboles en la ciudad.