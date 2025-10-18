Dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en Cúcuta

Un nuevo ataque armado se registró en el norte del Cauca. Crédito: Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Cúcuta

En hechos que son materia de investigación judicial las autoridades tratan de establecer quienes serían los responsables del homicidio de dos mujeres en las últimas horas en Cúcuta.

La primera acción violenta se presentó en el anillo vial donde al parecer por robarle la motocicleta en la que se desplazaba con su hijo fue asesinada Sandra Milena Delgado Salamanca de 42 años.

Delincuentes la interceptaron y al oponer resistencia le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte casi que de manera inmediata.

En otro hecho, muy cerca al cementerio Central de la ciudad de Cúcuta, sicarios atacaron a Leidy Tatiana Berbesí, en momentos en que se encontraba departiendo con un grupo de personas.

Hombres armados irrumpieron y le dispararon en varias oportunidades, cegándole la vida a ella y dejando una menor de edad herida que fue trasladada a un centro médico cercano al lugar donde se presentó el hecho violento.

En las acciones de actor urgentes por parte de los investigadores se recopiló información y de alto valor y se adelantaron acciones tendientes a buscar a los responsables de estos hechos violentos.