Cúcuta proyecta contar con 120 alféreces para el 2026

Cúcuta.

Desde el pasado 14 de octubre, el manejo del tránsito en Cúcuta pasó oficialmente a manos del cuerpo civil de agentes de tránsito, conocidos como alféreces, luego de que terminara el convenio que durante varios años permitió a la Policía Metropolitana ejercer esa función en la ciudad.

El secretario de Movilidad, Joan Botello, explicó en Caracol Radio que la decisión respondió a criterios de eficiencia y optimización de recursos.

“El último contrato con la Policía tuvo un valor de 1.600 millones de pesos por 34 agentes, lo que representa un costo promedio de 11 millones por uniformado. Con los agentes civiles logramos reducir el gasto en un 65%, sin afectar la operatividad”, señaló.

Actualmente, Cúcuta cuenta con 55 alféreces activos, y la meta de la administración municipal es cerrar el año con 75 y llegar a 120 en 2026.

Con ello, se busca ampliar la cobertura en las vías, mejorar la regulación del tráfico y fortalecer las campañas de cultura vial.

Botello aseguró que los alféreces cumplen con todos los requisitos exigidos por la norma y cuentan con formación técnica o tecnológica en seguridad vial, además de capacitaciones constantes con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y la Cámara de Comercio.

El funcionario también mostró preocupación por el aumento de la accidentalidad, especialmente en siniestros que involucran motociclistas.

“El 98% de los accidentes de tránsito tiene a un motorizado implicado y el 75% de los casos fatales también. Las principales causas son el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol”, advirtió.

Finalmente, recordó que los agentes civiles tienen la misma autoridad que los uniformados de la Policía.

“La autoridad es la misma, sea verde o azul. Irrespetar o agredir a un agente puede tener consecuencias penales. Lo más importante es generar conciencia vial y respeto en las vías”, concluyó.