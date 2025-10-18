Analistas en Norte de Santander advierten que Colombia llegó tarde a regular el uso de drones

Norte de Santander.

El Ministerio de Defensa anunció una nueva estrategia para enfrentar el uso criminal de drones en el país.

La medida contempla recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar o capturar a quienes operen o comercialicen estas aeronaves con fines ilícitos, además de la activación del primer batallón antidrones del Ejército Nacional.

El analista de seguridad Kenny Sanguino, desde Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que, aunque se trata de un paso necesario, Colombia llegó tarde a este tipo de regulaciones. “El mercado de drones en el país lleva muchos años y solo hasta ahora, cuando los ataques con explosivos empezaron a hacerse visibles, se decidió actuar. Esto demuestra que más que una medida preventiva, es una reacción a lo que ya está ocurriendo”, explicó.

Sanguino considera que la norma debería ser tan estricta como la que regula la venta de medicamentos controlados.

“Así como un médico debe autorizar el uso de ciertos opioides, quienes compren drones deberían estar sujetos a una reglamentación rigurosa que identifique al comprador y el uso que le dará”, afirmó.

Para el experto, el país enfrenta una nueva fase del conflicto, en la que la tecnología se convierte en un componente central de la guerra.

“Lo que vemos en regiones como el Catatumbo es el reflejo de un conflicto que se moderniza, mientras la regulación y la respuesta estatal avanzan con lentitud”, puntualizó.