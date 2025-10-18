Alerta por cáncer de mama en Colombia: una de cada ocho mujeres podría ser diagnosticada

En Colombia, el cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud femenina. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, entidad del sistema de salud que ofrece datos sobre las enfermedades costosas, para 2025 se proyectan 17 mil 971 nuevos casos y más de cuatro mil muertes anuales.

Aunque autoridades mantienen avances para el diagnóstico temprano, este tipo de cáncer se posiciona como uno de los más frecuente en mujeres y actualmente, es la primera causa de muerte oncológica femenina del país.

De acuerdo con la doctora Tatiana Fandiño, cirujana oncóloga de la Clínica del Occidente, los factores de riesgo incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación, factores hormonales y consumo de tabaco.

Lea también: El dolor un desafío que impacta el desempeño laboral del 64% de los colombianos

Fandiño precisó también que, cerca del 50 % de los casos se presentan en mujeres sin antecedentes identificables, lo que refuerza la importancia de la detección temprana como herramienta clave para mejorar el pronóstico.

“Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Nuestro mayor desafío es lograr que estos casos se diagnostiquen en etapas tempranas, donde el tratamiento y la recuperación pueda ser efectiva”, aseguró la profesional.

¿Cómo realizar el autoexamen?

El autoexamen permite que las mujeres se familiaricen con su cuerpo, específicamente con las mamas y axilas, para lograr detectar alguna anomalía en las zonas.

Le puede interesar: Gobierno fija reglas para la asignación de afiliados a EPS tras implementar nuevo modelo de salud

De acuerdo con expertos, es importante realizar este procedimiento siete días después del ciclo menstrual.

1. Con las manos al lado de la cadera observa si hay cambios en la piel, la forma o el tamaño de las mamas. Luego, con las manos detrás de la cabeza, mira si hay hoyuelos o pliegues en la piel o algo extraño en los pezones del seno.

2. Acostada, con una mano detrás de la cabeza y la otra suelta, palpe en el sentido de las manecillas del reloj todo el seno. Verifique no haya abultamientos extraños.

3. Toque con los dedos, cada axila en busca de masas.