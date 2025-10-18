El dolor un desafío que impacta el desempeño laboral del 64% de los colombianos

Cada 17 de octubre se conmemora el Día Mundial del Dolor, una fecha en la que vale la pena recordar cómo esta experiencia, individual y subjetiva, va mucho más allá de lo físico e incluso puede llegar a impactar la vida laboral. De acuerdo con el Haleon Pain Index, el 64% de los colombianos experimenta dificultades para concentrarse en el trabajo a causa del dolor. Aun así, aunque el 74% reconoce hablar del tema con sus colegas, solo el 63% se atreve a hacerlo con sus empleadores. El dato refleja un problema silencioso: el dolor no solo interfiere con la productividad, sino que sigue siendo un tema difícil de abordar abiertamente en el entorno laboral.

En 2023, nueve de cada diez personas en el mundo padecieron algún tipo de dolor, una realidad que también se refleja en Colombia, donde el 93% de los encuestados afirmó haberlo experimentado. Así lo evidencian los resultados de la quinta edición del estudio social desarrollado desde 2014 por Haleon. Este dato permite entender la importancia de explorar el impacto real del dolor y visibilizar a quienes lo experimentan, promoviendo una conversación más abierta y empática entorno a esta experiencia cotidiana.

“Con frecuencia, las personas aprenden a convivir con el dolor, asumiéndolo como parte inevitable de su día a día. Sin embargo, cuando se aborda a tiempo y con los tratamientos adecuados, es posible recuperar el bienestar y mejorar la calidad de vida. Hablar de lo que se siente, consultar a un profesional y seguir sus recomendaciones puede marcar una gran diferencia en el proceso de alivio y recuperación” explica el Dr. Rodrigo Santacoloma, director Médico de Haleon.

Los resultados indican que el dolor no solo limita lo que las personas pueden hacer, sino que también tiene un importante impacto en su vida personal y en sus emociones. También tiene el potencial de afectar nuestras relaciones, tanto personales como laborales. En el ámbito laboral, uno de cada tres asegura que el dolor genera tensiones en el trabajo, mientras que en el país esa percepción la comparte una de cada cuatro personas. Estos datos reflejan cómo el dolor puede aislar, limitar la comunicación y generar tensiones en los entornos donde más apoyo se necesita.

Más allá de su rol como compañía de salud, Haleon busca visibilizar estas realidades y fomentar una comprensión más humana del dolor. A través de estudios como el Índice del Dolor, reafirma su compromiso de promover una mejor salud día a día con humanidad, impulsando un cambio en la forma en que las personas, los profesionales de la salud y la sociedad abordan el autocuidado como una medida clave para que cada individuo pueda cuidar de su bienestar y aprender a autogestionar su salud.